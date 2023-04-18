Тамбовчанке незаконно отказали в выплатах на ребенка

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы. Она заявила о нарушении ее прав при предоставлении мер социальной поддержки. У женщины родился ребенок, и она обратилась в Центр социальной поддержки граждан с заявлениями о предоставлении ежемесячных выплат.

- При этом заявления женщины не были рассмотрены по причине отсутствия в них сведений о доходах, полученных за пределами Российской Федерации. Вместе с тем Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» не предусмотрено получение указанных сведений при рассмотрении заявлений граждан, - сообщают в прокуратуре Советского района.

Что восстановить нарушенные права заявительницы прокуратура обратилась в суд, требуя признать отказ в рассмотрении заявлений незаконным и назначить заявительнице выплаты. Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора.