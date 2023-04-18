С 18 апреля в Тамбове поэтапно отключат отопление

Батареи будут отключать в течение недели Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове 18 апреля завершается отопительный сезон и начинается поэтапное отключение батарей в домах. Все пуско-наладочные работы необходимо провести в течение недели. До 25 апреля специалисты ПАО «Квадра» планируют отключить 212 теплопунктов и теплокамер, которые обслуживают более 800 домов.

Параллельно в южной и западной частях города отключением отопления занимаются сотрудники муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». У них на обслуживании 65 котельных, 20 из которых будут выключены, остальные переведены в режим подачи только горячего водоснабжения.

- В целом можно сказать, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. Были кратковременные отключения, но технологических отказов не допущено. После завершения этого отопительного сезона сразу приступим к подготовке к следующему. Планируем заменить порядка 7 км тепловых сетей, они будут в пенополиуретановой оболочке, отремонтировать котлы и насосное оборудование в 10 котельных, - говорит главный инженер МУП «Тамбовтеплосервис» Александр Ряховский.

Социальные объекты — школы, сады, поликлиники, больницы — продолжат отапливать, пока от них не поступит заявка о завершении отопительного сезона. Всего ресурсникам предстоит отключить отопление более чем в 2100 зданий, порядка 1800 из них - многоквартирные дома.