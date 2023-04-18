Тамбовчанин, сломавший мужчине челюсть в драке, может сесть на 3 года

Поздней ночью в дежурную часть отделения полиции поступила информация об избиении жителя поселка Мучкапский. Полицейские выяснили, что в 2 часа 45 минут на улице Парковой поссорились двое мужчин и один из них избил другого.

- Потерпевший был доставлен в райбольницу, где при обследовании ему установили перелом нижней челюсти. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. При опросе злоумышленник дал признательные показания, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

31-летний житель поселка Мучкапский будет привлечен к уголовной ответственности. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему грозит до 3 лет тюрьмы.