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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 9:38

Тамбовчанин, сломавший мужчине челюсть в драке, может сесть на 3 года

Потерпевший попал в больницу
Марина МАКОВЛЕВА

Поздней ночью в дежурную часть отделения полиции поступила информация об избиении жителя поселка Мучкапский. Полицейские выяснили, что в 2 часа 45 минут на улице Парковой поссорились двое мужчин и один из них избил другого.

- Потерпевший был доставлен в райбольницу, где при обследовании ему установили перелом нижней челюсти. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. При опросе злоумышленник дал признательные показания, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

31-летний житель поселка Мучкапский будет привлечен к уголовной ответственности. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему грозит до 3 лет тюрьмы.