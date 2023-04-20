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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 16:23

В Тамбовской области водитель не справился с управлением и угодил в кювет

56-летний мужчина получил травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина не удержал авто на дороге

Мужчина не удержал авто на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 17 апреля в 19 часов 9 минут на 17 километре автодороги «Каспий-Кариан-Токаревка» в Знаменском районе. 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат» не справился с управлением, съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили во городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.