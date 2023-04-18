Жителя Рассказово будут судить за 23 эпизода мошенничества

В Рассказовской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Рассказово. Мужчин обвиняют в мошенничестве.

- По версии следствия, в период с 2021 года по 2022 год 29-летний обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием, используя различные уловки, убеждал граждан в том, что может оказать им помощь в решении различных вопросов: поставка строительных материалов, различных товаров; восстановление и получение водительских удостоверений; решение вопросов, связанных с жилищными спорами; приобретение сахара по заниженным ценам; покупка автомобилей со специализированных стоянок и другие. Мужчине вменяется 23 эпизода мошенничества, из них 5 он совершил по предварительному сговору с 71-летним знакомым, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

В результате ущерб потерпевшим составил около 2 млн рублей. Сейчас уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд для рассмотрения по существу.