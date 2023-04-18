На севере Тамбова под машину попал 14-летний подросток

Недалеко находился пешеходный переход Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 17 апреля в 8 часов утра в районе дома №55 по улице Рылеева города Тамбова. 51-летний водитель «LADA VESTA» сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неустановленном месте зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате дорожно-транспортного происшествия подростка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.