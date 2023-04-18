В Тамбовской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал

Личность погибшего устанавливают Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Ночью 18 апреля в Уваровской районе, на автодороге Каспий-М. Алабушка водитель автомобиля ВАЗ сбил пешехода. В результате ДТП мужчина погиб на месте, а водитель с места происшествия уехал. В ходе поисков 21-летнего мужчину нашли и задержали. Личность погибшего устанавливается.

- УГИБДД России по Тамбовской области обращается к жителям региона с просьбой своевременно сообщать о пешеходах, которые передвигаются вне населенных пунктов по обочинам или краю проезжей части, и плохо различимых на дороге, а также водителях, которые предположительно управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону: 8(4752)53-40-67, по единому номеру телефона 102 или по специальному номеру для сообщений граждан 8-920-236-11-11, - говорят тамбовчанам в пресс-службе УГИБДД по региону.