В Тамбовской области из-за неисправного холодильника загорелась квартира

Точную причину возгорания установят эксперты Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 17 апреля загорелась квартира в четырехэтажном доме по ул. Южной г. Котовска, в которой проживала 90-летняя пенсионерка. В результате трагедии женщина погибла. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы холодильника.

- Для выяснения всех обстоятельств трагедии Тамбовским МСО следственного управления СК по региону начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожаро-технической экспертизы.