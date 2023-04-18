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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 6:49

В Тамбовской области из-за неисправного холодильника загорелась квартира

В пожаре погибла 90-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Точную причину возгорания установят эксперты

Точную причину возгорания установят эксперты

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 17 апреля загорелась квартира в четырехэтажном доме по ул. Южной г. Котовска, в которой проживала 90-летняя пенсионерка. В результате трагедии женщина погибла. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы холодильника.

- Для выяснения всех обстоятельств трагедии Тамбовским МСО следственного управления СК по региону начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожаро-технической экспертизы.