Тамбовчанка избила водителя машины, который неправильно припарковался по ее мнению, и напала на двух полицейских

В суде вынесли приговор 40-летней тамбовчанке, которую признали виновной в совершении преступлений по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 116 УК РФ (побои).

На следствии выяснили, что женщина, будучи недовольная расположением припаркованного на улице автомобиля, стала стучать руками по капоту пока в машине не сработала сигнализации, а после того, как пришел водитель, несколько раз ударила его ногой. Затем, 27 октября 2022 года, находясь в служебном кабинете дознавателя, которая вызвала ее для допроса по уголовному делу о нанесении побоев, она стала вести агрессивно, выражаться словами грубой нецензурной брани и, не реагируя на замечания, схватила сотрудницу полиции за одежду и нанесла ей несколько ударов кулаком и ногой, после чего при попытке пресечь противоправные действия другим полицейским, укусила его.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ со штрафом в размере 20 тысяч рублей в доход государства, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.