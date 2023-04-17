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НовостиОбщество17 апреля 2023 14:59

Жительницу Никифоровского района, жестоко обращавшуюся с детьми, лишили родительских прав

Дети переданы органу опеки
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Никифоровского района по результатам проверки восстановила нарушенные права детей на безопасные и благоприятные условия проживания.

- 33-летняя мать троих детей состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики, неоднократно привлекалась к административной ответственности, систематически злоупотребляла спиртными напитками, в том числе в присутствии детей, оставляла несовершеннолетних дома без присмотра, - рассказали в прокуратуре Никифоровского района.

Суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении. Прокуратура направила в суд иск, требуя лишить нерадивую мать родительских прав.

Суд удовлетворил требования прокурора. Дети переданы органу опеки и попечительства администрации района.