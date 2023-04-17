В Тамбовском районе пройдут соревнования по трофи-рейдам

Любителям внедорожников будет интересно

В выходные 22 и 23 апреля в Тамбовском районе пройдет открытый чемпионат Тамбовской области по автоспорту в дисциплине «трофи-рейд» «Волчьи тропы».

- Соревнования среди внедорожников пройдут в поселке Березка. Участниками станут спортсмены из Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей. Организатором выступает комитет по трофи-рейдам спортивной федерации автоспорта по Тамбовской области, - рассказали в администрации Тамбовского района.

Участвовать в заездах могут полноприводные автомобили весом не более 3500 кг. Каждый экипаж должен включать пилота и штурмана.

Любителям внедорожников предстоит пройти сложный маршрут, специально подготовленный так, чтобы использовать все возможности полноприводных автомобилей. Не обойдется без трудностей в виде глубокой колеи, бродов и естественных препятствий.

Фото администрации Тамбовского района