Тамбовчанка, лишенная родительских прав, продолжала получать пособие на ребенка

Сосновские полицейские выявили факт мошенничества на 28 тысяч рублей. 47-летняя жительница района по решению суда была лишена родительских прав на сына. Ребенка поместили в детское социальное учреждение, а затем передали в приемную семью.

- Только вот пособие на ребенка женщина продолжала получать от государства ежемесячно, не уведомив о лишении родительских прав. Это был единственный источник ее дохода, так как женщина не работала и не хотела трудоустраиваться, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сейчас по данному факту проводится проверка, в дальнейшем может быть возбуждено уголовное дело.