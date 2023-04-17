Тамбовчанин напал на полицейского в здании больницы

В Первомайском районном суде вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ, за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

18 ноября прошлого года подсудимый, будучи пьяным, находился в здании Первомайской ЦРБ». В это время в приемное отделение больницы прибыл местный участковый для разбирательства по факту совершения мужчиной административного правонарушения. В ходе конфликта он нанес полицейскому один удар кулаком левой руки в лицо. У полицейского обнаружили ссадины, также оказались сколоты коронки зубов.

- В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, извинился перед полицейским, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - При назначении наказания суд учел его активное способствование расследованию преступления и полное признание вины. Отягчающими наказание обстоятельствами суд в отношении подсудимого признал рецидив преступлений, а также совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.