В Тамбове несколько часов не будет света

18 апреля в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по нескольким адресам.
По информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30
- пр. Летный, д. 4-18;
- пер. Летный, д. 4-16;
- ул. Гастелло, д. 54;
с 13.30 до 16.30
- ул. Советская, д. 54-64А;
- ул. А. Бебеля, д. 11, 24-26.
На время проведения ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. А. Бебеля, д. 117-149;
- ул. Трегуляевская, д. 39-93.
Из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Рабочая, д. 101-117;
- ул. Базарная, д. 110-114;
- пер. Северный, д. 12-17;
- ул. Пролетарская, д. 313-335.