В Тамбове несколько часов не будет света

18 апреля в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по нескольким адресам.

По информации администрации города Тамбова, в связи с ремонтом трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30

- пр. Летный, д. 4-18;

- пер. Летный, д. 4-16;

- ул. Гастелло, д. 54;

с 13.30 до 16.30

- ул. Советская, д. 54-64А;

- ул. А. Бебеля, д. 11, 24-26.

На время проведения ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. А. Бебеля, д. 117-149;

- ул. Трегуляевская, д. 39-93.

Из-за обрезки деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Рабочая, д. 101-117;

- ул. Базарная, д. 110-114;

- пер. Северный, д. 12-17;

- ул. Пролетарская, д. 313-335.