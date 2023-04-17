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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:40

Дети тамбовчан, которые участвуют в СВО, получат все меры соцподдержки

Раньше преференции действовали только на семьи мобилизованных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В числе льгот - бесплатное питание в школе

В числе льгот - бесплатное питание в школе

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

13 апреля вышло постановление Правительства Тамбовской области №286, по которому меры социальной поддержки распространяются на семьи всех участников СВО: мобилизованных, контрактников, добровольцев, получивших увечье, погибших граждан.

Ранее добровольцы неоднократно обращались к руководству региона с просьбой поддержать их семьи. Ведь круг получателей льгот был ограничен семьями военнослужащих, призванных по частичной мобилизации. Теперь семьи участников специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожских областей освобождены от платы за посещение детьми детских садов, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования, школьное питание учеников 5-11 классов.

- Важно, что мера носит беззаявительный характер, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.