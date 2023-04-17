В Тамбове задержали 18-летнюю наркозакладчицу

Сотрудники подразделения наркоконтроля обнаружили в Тамбове на улицах Магистральной и Боборыкина два тайника-закладки с наркотиками. Полицейские заподозрили, что запрещенные вещества туда поместила для дальнейшей продажи 18-летняя тамбовчанка.

- Согласно заключению эксперта, содержимое изъятых свертков оказалось наркотическим средством – N-метилэфедрон, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Оперативники установили, что девушка договорилась с заказчиком и распространяла наркотики через интернет. Наркотики помещались в «закладки», о месте расположения тайников клиентам сообщалось после оплаты.

Действия задержанной подпадают под статью «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору». Следствие продолжается.