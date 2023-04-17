Во дворе дома в Тамбове сбили 14-летнего велосипедиста

14-летний мальчик оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы подросток, произошла 15 апреля в 10 часов 56 минут во дворе дома №39, корп. 3 по улице Магистральной города Тамбова. 33-летняя женщина за рулем «Тойота Камри» наехала на14-летнего велосипедиста, который находился на улице без сопровождения взрослых.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедиста на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Несмотря на то, что авария произошла на дворовой территории, требования к движению по которой определены ПДД РФ разделом «Движение в жилых зонах», ребенок не только внезапно выехал на проезжую часть, но и появился перед автомобилем «Тойота Камри» выезжая из-за стоящего транспортного средства. Окончательные причины аварии будут установлены в ходе проведения административного расследования.