Любитель выпить за рулем из Мордовского района остался без прав и без машины

Прокуратура Мордовского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 22-летнего местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, при этом ранее он уже был оштрафован за отказ от медицинского освидетельствования.

- Сотрудниками ДПС ОГИБДД в Мордово был остановлен автомобиль марки «Хонда Аккорд», водитель которого имел признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. При этом в сентябре 2022 года он был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - пояснили в прокуратуре Мордовского района.

Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили прав на 2,5 года. Автомобиль мужчины будет конфискован в доход государства.