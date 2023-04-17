Прокуратура обратила внимание на плохое состояние дорог в Уметском районе

Выбоины, просадки и занижения обочины - вот что обнаружилось на Уметских дорогах

Прокуратура Уметского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила надлежащее содержания автомобильных дорог.

- На участках автомобильных дорог по улицам Садовая и Кооперативная имеются разрушения дорожного покрытия в виде многочисленных выбоин и просадок проезжей части, а также занижения обочины относительно покрытия проезжей части, - рассказали в прокуратуре Уметского района.

Прокуратура внесла представление главе района. Кроме того, было возбуждено дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Сейчас нарушения устранены частично. Проведен ямочный ремонт дорожного покрытия.

Фото прокуратуры Уметского района