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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 6:49

Тамбовчанин получил 3 года колонии за изготовление и хранение огнестрельного оружия

Мужчина изготовил «поджигной» и спрятал его в заброшенном доме
Марина МАКОВЛЕВА
Огнестрельное устройство бондарский кулибин смастерил сам

Огнестрельное устройство бондарский кулибин смастерил сам

Бондарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия.

- В суде установлено, что в октябре 2022 года ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель изготовил самодельное стреляющее устройство («поджигной»), которое согласно заключению судебной баллистической экспертизы является огнестрельным оружием, после чего стал хранить его в одном из заброшенных нежилых домов, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам в колонии строгого режима.

Фото прокуратуры Бондарского района