В Тамбове собираются ввести режим ЧС из-за обмеления Цны

На реке установят временную перемычку Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Чтобы поддержать уровень воды в обмелевшей Цне, региональные власти приняли решение о строительстве временной перемычки. Из-за особенностей рыбоохранного законодательства проводить какие-либо работы на гидротехническом сооружении нельзя до 10 июня.

- Поскольку река на большом протяжении проходит по территории города, в начале этой недели в мэрии пройдет заседание комиссии, на котором введут соответствующий локальный режим ЧС, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова.