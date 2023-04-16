Тамбовский «Спартак» одержал волевую победу над хабаровскими армейцами

Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Накануне, 15 апреля, на стадионе «СТЦ «Тамбов» в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге наш «Спартак» встречался с дублем хабаровского СКА. Гости дважды выходили вперед, но в итоге успеха добились хозяева. По разу ворота дальневосточников поразили – Денис Скрыпников (39-я, 1:1), Максим Карпухин (48-я, 2:2) и Иван Пчелинцев (74-я, 3:2). Итог – 3:2 в пользу спартаковцев.

Главный тренер красно-белых Сергей Рыжиков был удален главным арбитром встречи на 83-й минуте матча, поэтому не смог по регламенту присутствовать на пресс-конференции.

- Действительно, матч тяжелый. Прежде всего, в психологическом плане. То, что ребята могут многое, но не получалось в предыдущих играх, сейчас оно вылилось в результат. Мы три года забили со стандартов. Очень много уделяем этому внимания, - пояснил тренер «Спартака» Валерий Пчелинцев.

После этой победы «Спартак» занимает четвертое место с 21 очком в группе 3Б. Единолично лидирует «Знамя» из Орехово-Зуево (23). Теперь 21 апреля тамбовский клуб сыграет на выезде с «Химками-2». Начало поединка в 13:00.