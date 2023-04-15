Жители многоквартирного дома в Тамбове получили астрономические счета за отопление

К уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратились собственникам помещений в многоквартирном доме по ул. Рылеева д.59а корпус 1, по вопросу несогласия с доначислением платы за отопление, выставленным ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация».

Из обращения следовало, что собственниками помещений в многоквартирном доме надлежащим образом оплачивалась коммунальная услуга по отоплению. Однако в конце ноября 2022 года ими были получены квитанции, содержащие в себе доначисление платы по указанной коммунальной услуге в размере от 10000 до 25 000 рублей, в зависимости от площади квартиры.

Доначисление было вызвано тем, что ресурсоснабжающая организация не учитывала в начислениях отдельный ввод коммунального ресурса, имеющегося в пятом подъезде вышеуказанного многоквартирного дома. В связи с чем ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» всем собственникам доначисляло плату за отопление исходя из нормативов потребления.

Как в последствии узнали заявители в их многоквартирном доме имеется два отдельных ввода коммунального ресурса «отопление», ввод в подъезды №1-4, оборудованный прибором учета, и ввод в подъезд №5, не оснащенный прибором учета.

Усмотрев нарушения прав жителей многоквартирного дома, уполномоченный обратился в министерство государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) области и прокуратуру Тамбовской области с целью инициирования проверки правомерности действий ресурсоснабжающей организации по доначислению платы за коммунальную услугу по отоплению за период более чем два года, и принятия срочных мер к восстановлению прав людей.

По результатам проверки в адрес уполномоченного из министерства государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) области поступила информация, что действия ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» являются законными и отвечают требованиям действующего законодательства.

Вместе с тем, прокуратурой Октябрьского района по поручению прокуратуры области, также дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации. Надзорный орган признал факт доначисления платы за коммунальную услугу по отоплению не законным и в адрес ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

в итоге собственникам помещений многоквартирного дома произведен перерасчет платы по коммунальной услуге отопление, задолженность исключена из платежного документа.

- В настоящее время в многоквартирном доме действует один ввод тепловой энергии, оборудованный прибором учета, - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе.