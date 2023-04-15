Начальник отдела реализации проектов администрации города Мичуринска заключен под стражу

Прокурор города Мичуринска в суде поддержал ходатайство следственных органов о заключении под стражу начальника отдела реализации проектов администрации города Мичуринска. Ранее в отношении чиновника по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий, так как фигурант оплатил невыполненные работы при строительстве водозаборного узла в рамках национального проекта.

Как пояснили в прокуратуре города Мичуринска, суд согласился, что подозреваемый может негативно повлиять на ход расследования и свидетелей или попытается скрыться. В следственном изоляторе он пробудет до 3 июня.