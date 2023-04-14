Тамбовчане смогут подать заявления на путевку в детские лагеря

С 15 апреля начинается прием заявлений на получение путевки или сертификата в детские загородные лагеря. Об этом сообщают в правительстве Тамбовской области.

Жители Тамбова и Тамбовского района могут подать заявление в Центре социальной поддержки граждан на Максима Горького, д. 18. Остальные жители области - в учреждениях социального обслуживания по месту жительства. Для этого потребуется только паспорт.

Средняя стоимость путевки в загородные детские лагеря в 2023 году составляет 19 408 рублей на 21 календарный день. Всего за лето в регионе смогут отдохнуть более 51 тысячи детей, более 16 тысяч – в загородных лагерях.

Всего в Тамбовской области будет работать 521 организация отдыха, в том числе 28 стационарных загородных детских лагерей.

Бесплатные путевки предусмотрены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, инвалидов и некоторых других категорий. Остальные могут получить льготные путевки за сумму, составляющую от 50% до 90% от средней стоимости.

Дополнительную информацию по отдыху и оздоровлению детей можно получить по телефонам горячей линии: 78-60-60, 72-72-23.