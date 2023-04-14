Прокуратура через суд обязала руководство Бондарского района убрать несанкционированную свалку

Прокуратура Бондарского района провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на несанкционированную свалку рядом с поселком Строительный. Проверка подтвердила доводы заявительницы.

- Прокурором в администрацию Бондарского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, однако, фактически в установленные сроки земельный участок от твердых коммунальных отходов очищен не был, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

Прокурор обратился в суд, требуя обязать орган местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку. Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.