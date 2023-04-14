Тамбовские верующие ночью после пасхальной службы смогут добраться домой на автобусе

Несколько улиц в центре города транспорт будет объезжать

16 апреля с 15.00 до 17.00 в Тамбове будет проходить Крестный ход. В связи с этим общественный транспорт изменит привычные маршруты, минуя улицы, расположенные между Чичканова и Комсомольской.

Как сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки», транспорт, движущийся с Интернациональной в сторону «Динамо», будет выезжать на Советскую через Карла Маркса и Комсомольскую. В сторону Комсомольской площади – через Карла Маркса и Чичканова. Маршруты, следующие со стороны Пригородного леса и «Пигмента», будут двигаться по Монтажников и Чичканова.

В ночь 16 апреля в городе выйдет на маршруты 16 автобусов. Они будут ожидать верующих с 1.00 ночи. На остановке «Дом-музей Чичерина» можно будет уехать на МЖК, Агапкина, Сенько, ТЭЦ, а также в Бокино.

От Храма новомучеников на Полынковском кладбище можно будет уехать на Чичерина. Также рейсы в разные концы города предусмотрены от Соборной площади и Храма Святой Троицы на Карла Маркса.

Днем 16 апреля также предусмотрены дополнительные маршруты:

№ 27 «Петропавловское кладбище – Воздвиженское кладбище» - с Воздвиженского кладбища в 7.45, интервал 15-20 минут;

№ 28п «Полынковское кладбище – Петропавловское кладбище» - с 7.00, общий интервал 18 минут;

№ 25п «Полынковское кладбище – Воздвиженское кладбище» - с 7.30, интервал 15 минут,

№ 62с «п. Строитель – МЖК – Петропавловское кладбище – Полынковское кладбище» с 7.05, интервал 30 минут.

№ 12 «Чичерина – Полынковское кладбище» - с 7.05, интервал 35 минут.

№ 8Л «Чичерина – Лужковское кладбище» с 7.27, интервал 26 минут.

Фото МБУ "Пассажирские перевозки"