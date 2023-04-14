В Моршанске нашли тела двух зарезанных мужчин

Сегодня днем в двух комнатах общежития по улице Коммунальная в Моршанске обнаружены тела мужчин 36 и 66 лет с множественными ножевыми ранениями.

Младший погибший не вышел на работу и не отвечал на звонки, поэтому коллеги пришли к нему домой.

- В ходе проведения осмотра места происшествия в соседней комнате обнаружено тело 65-летнего пенсионера с аналогичными телесными повреждениями. По данному факту Моршанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- На место происшествия выезжал и.о. прокурора Моршанска Владислав Картушев, - прокомментировали в городской прокуратуре.