В Тамбове на Пасху ограничат движение транспорта

В связи с проведением Пасхальных мероприятий в Тамбове будет ограничено движение транспорта.

По информации администрации города Тамбова, 15 апреля с 18.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка по улице С. Разина, от Советской до Рассказовского шоссе. Вечером и ночью с 15 на 16 апреля с 22.00 до 03.00 здесь будет закрыт проезд для машин.

16 апреля с 04.00 до 16.00 будет ограничено и, при возникновении заторов, прекращено движение по улице Бастионной, от остановки «Завод «Октябрь» в направлении Полынковского кладбища.

15 апреля с 18.00 до 16.00 16 апреля запрещена остановка и стоянка транспортных средств вдоль ограды с фасадной стороны Храма новомучеников и исповедников Российских по улице Бастионной.

16 апреля с 03.00 до 16.00 остановка и стоянка транспортных средств (кроме общественного транспорта и машин спецслужб) запрещены:

– на разворотном кольце по улице Бастионной (в районе Полынковского кладбища), а также от разворотного кольца до первого поворота на кладбище по четной стороне улицы Бастионной;

– по улице Магистральной, на участке от путепровода до дома 67 по улице Бастионной;

- в 50-метровой зоне в каждую сторону по подъездной дороге к Лужковскому кладбищу, в районе пересечения с дорогой, ведущей к Лужковскому карьеру.