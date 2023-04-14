В Тамбовской области количество нападений клещей перевалило за сотню

В Тамбовской области зарегистрировано 110 случаев нападения клещей на человека, среди пострадавших 40 детей. Членистоногие кусали людей при выходе на природу и во дворах частных домов, заросших травой.

- Напоминаем, что при укусе клещом на территории нашей области можно заразиться клещевым бореллиозом, анаплазмозом, эрлихиозом. Если вы пострадали от укуса клещом, обращайтесь в медицинские организации области, где вам окажут медицинскую помощь, назначат экстренную профилактику заболеваний и проведут лабораторные исследования, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.