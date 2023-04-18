Известный производитель моторных масел отсудил у тамбовчанина 50 тысяч рублей

В Мичуринском городском суде Тамбовской области рассмотрели гражданское дело по иску «Андреас Штиль АГ & Ко. КГ» к жителю Мичуринска о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав.

В суде установили, что во время контрольной закупки, проведённой представителем правообладателя в торговом павильоне мичуринца выявили факт продажи моторного масла для двухтактных двигателей в бутылке ёмкостью 1 литр, содержащей обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком «STIHL». Разрешение на это правообладатель брэнда не давал. Более того, по мнению представителя фирмы, использование контрафактного смазочного материала способствует постепенному выведению техники из безопасного рабочего состояния, что повышает риски возникновения несчастных случаев, опасных для жизни и здоровья потребителя и сказывается на репутации настоящего производителя.

- Заочным решением суда с бизнесмена в пользу «Андреас Штиль АГ & Ко. КГ» взыскали компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации, а также за причинение ущерба репутации правообладателя в размере 50 000 рублей и судебные расходы, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Заочное решение в законную силу не вступило.