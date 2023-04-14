В Тамбове обнаружены тайники с героином

Тамбовские сотрудники наркоконтроля обнаружили на улицах Воровского и Фиолетова в областном центре три тайника-закладки с наркотиками. В свертках обнаружен героин общим весом 6,3 грамма.

- Сотрудниками полиции установлены личности двух иностранных граждан, которые приобретали свертки с героином у дилера. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что подозреваемые, мужчины 2001 и 2002 годов рождения, проживающие в Тамбове, занимались сбытом наркотических средств жителям Тамбова в разных местах областного центра с целью получения денежной прибыли, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Виновным может грозить до 8 лет тюрьмы.