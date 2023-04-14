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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 8:08

В Тамбове иномарка с прицепом сбила 38-летнего мужчину

Пешеход переходил дорогу на «красный»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешеход-нарушитель оказался в больнице

Пешеход-нарушитель оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 13 апреля в 8 часов 50 минут в районе дома №13 на Моршанском шоссе города Тамбова. 37-летний водитель «НУUNDАI SАNТА FЕ 2.7 GLS» с прицепом «СКИФ811001» наехал на 38летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на «красный» сигнал светофора.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.