Владелица мебельного магазина в Тамбове обманула 27 человек

В марте 2022 года в полиции возбудили ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которые позже объединили в одно производство. Тогда от горожан стали поступать заявления, люди рассказывали, что все они заказывали мебель в магазине на улице Красной Тамбова, но не получили ее. Таких обмануты х оказалось 27 человек. Всех обратившихся опросили, выяснилось, что обманули их по одной и той же схеме. Люди приходили в магазин, выбирали мебель, оплачивали оговоренную сумму, получали чеки и ждали поставки. Никаких договоров с ними не заключали. Ущерб от преступных действий предпринимателя составил свыше полутора миллиона рублей. В процессе расследования уголовного дела следствие установило, что магазин являлся посредником между заводом-изготовителем мебели и покупателями. Никаких финансовых документов там не велось, были только чеки об оплате клиентами мебели, которую они так и не получили.

- Выяснилось, что у предпринимателя имелись огромные неоплаченные долги перед разными финансовыми учреждениями, которые она пыталась гасить деньгами заказчиков мебели, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время женщина вину свою так и не признала. Расследование уголовного дела закончено и оно направлено в суд.