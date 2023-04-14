Мичуринцев просят не оставлять машины на пути Крестного хода

В это воскресенье, 16 апреля, в связи с проведением крестного хода с 13 часов 30 минут до 15 часов 45 минут в Мичуринске запретят остановку и стоянку автотранспорта (в том числе у магазинов и торговых центров), а также частично закроют движение по всему маршруту следования шествия - по Липецкому шоссе (от Скорбященского храма), далее по ул. Красной (до площади Славы), по ул. Интернациональной (до ул. Филиппова), по ул. Филиппова и ул. Герасимова (до Боголюбского Собора).

- Просим мичуринцев планировать свой маршрут заранее, - говорят в пресс-службе администрации наукограда.