Житель Котовска выделил детям доли в квартире только после беседы с судебным приставом

В Котовском городском отделении судебных приставов на исполнении находилось решение суда, которое требовало обязать отца выделить детям доли в квартире, купленной на маткапитал.

Сотрудник ведомства объяснил должнику, что за неисполнение решения суда ему грозит исполнительский сбор в размере 5000 рублей и штраф.

- После того, как должник выделил детям доли и предоставил выписку из Росреестра о фиксации долевого права собственности в квартире за несовершеннолетними детьми, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.