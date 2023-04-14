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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 6:45

В Тамбовской области при столкновении двух легковушек и двух фур погиб человек и пострадали еще семеро

Обе машины двигались в попутном направлении
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель протаранил едущую впереди машину, которая начала тормозить

Водитель протаранил едущую впереди машину, которая начала тормозить

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла 14 апреля на 130 километре автодороги Воронеж-Тамбов в Мордовском районе. В результате столкновения двух попутно двигавшихся легковых автомобилей и двух грузовиков в ДТП погибла 63-летняя пассажирка одной из машин, 7 человек получили ранения.

- По предварительным данным водитель, допустивший наезд на притормаживающий автомобиль, находился в утомленном состоянии, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Прокуратура Мордовского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП, принятие процессуального решения и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ.