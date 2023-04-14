В Уварово продлен отопительный сезон

Руководство Уварово приняло решение не отключать отопление 15 апреля. Это связано с похолоданием, которое пришло в регион с 13 апреля. В конце недели прогнозируются ночные заморозки.

- Ориентировочно отопительный сезон в Уварово продлится до 18 апреля. Батареи остынут только при наступлении стабильно теплой погоды, - пояснили в администрации города Уварово.

При принятии решения было учтено и мнение жителей, которые в ходе опроса в социальных сетях главы города в большинстве высказались за продление отопительного сезона.