В муниципальных квартирах Тамбова, где живут малоимущие многодетные, установят пожарные извещатели

Оборудование установят бесплатно Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Автономные пожарные извещатели установят в муниципальных квартирах Тамбова, где проживают многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В настоящий момент ведется тестирование разных моделей АДПИ, чтобы выбрать лучший, сообщили в городской дирекции жилищных услуг.

Автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) — это специальное устройство, которое реагирует на продукты горения в воздухе. Устройства способны улавливать дым на ранних стадиях возгорания. Громкость и частота их звука могут разбудить спящего человека. Сигнал АДПИ слышен соседям соседних этажей.

- В управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города призывают всех горожан задуматься о приобретении подобного извещателя, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова. - АДПИ является очень простым в эксплуатации, а его доступная цена несоизмерима с тем ущербом, который может нанести огонь.