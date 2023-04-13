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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 14:40

В Тамбове возбудили уголовное дело на участника экстремистской организации

67-летний мужчина являлся последователем запрещенного в России религиозного течения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

По версии следствия, пенсионер, зная о запрете деятельности экстремистской религиозной организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы в России», являлся последователем этого течения, активно участвовал в собраниях и проводил беседы в целях пропаганды деятельности запрещенной организации. Незаконную деятельность фигуранта выявили сотрудники регионального УФСБ России.

- В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СКР по региону.