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НовостиОбщество13 апреля 2023 14:54

В Тамбовской области ловят нарушителей тишины

За три месяца штрафы заплатили 276 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД на территории областного центра в третий раз остановили за совершение подобных нарушений закона 19-летнего тамбовчанина. На своем автомобиле молодой человек очень громко слушал музыку, разъезжая по ночному городу. На водителя составили очередной административный протокол с последующим наложением штрафа.

- За три месяца текущего года сотрудники полиции выявили 276 аналогичных правонарушений, а за весь прошлый год – 700, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.