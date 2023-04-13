В Тамбовской области ловят нарушителей тишины

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД на территории областного центра в третий раз остановили за совершение подобных нарушений закона 19-летнего тамбовчанина. На своем автомобиле молодой человек очень громко слушал музыку, разъезжая по ночному городу. На водителя составили очередной административный протокол с последующим наложением штрафа.

- За три месяца текущего года сотрудники полиции выявили 276 аналогичных правонарушений, а за весь прошлый год – 700, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.