Тамбовчанка отсудила 300 тысяч рублей у водителя, который сбил ее сына с бабушкой

В Моршанский районный суд с иском обратилась местная жительница, которая сообщила, что 11 февраля 2022 года водитель сбил ее маленького сына и его ьаьушку, после чего с места ДТП скрылся. В результате аварии мальчик получил множественные телесные повреждения, на данный момент проходит стационарное и амбулаторное лечение, испытывает физическую боль, психологическое неудобство. В свою очередь женщина сильно переживала, испытывала нравственные и физические страдания, видя состояние сына.

- Выслушав стороны, изучив представленные материалы дела, суд взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Решение суда в законную силу не вступило.