В Жердевке судебный пристав помог мужчине восстановиться в должности

В Жердевское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о восстановлении в должности регионального менеджера местной животноводческой компании и отмене приказа о прекращении с ним трудового договора.

Судебный пристав сразу же возбудил исполнительное производство, вручил соответствующее постановление руководству компании и разъяснил последствия неисполнения решения суда.

- Получив документы, подтверждающие, что незаконно уволенный сотрудник восстановлен на рабочем месте, а приказ о прекращении трудового договора отменен, сотрудник ведомства окончил исполнительное производство, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.