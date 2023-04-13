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НовостиОбщество13 апреля 2023 12:38

В Жердевке судебный пристав помог мужчине восстановиться в должности

Менеджер животноводческой компании смог вернуться к работе
Марина МАКОВЛЕВА

В Жердевское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный лист о восстановлении в должности регионального менеджера местной животноводческой компании и отмене приказа о прекращении с ним трудового договора.

Судебный пристав сразу же возбудил исполнительное производство, вручил соответствующее постановление руководству компании и разъяснил последствия неисполнения решения суда.

- Получив документы, подтверждающие, что незаконно уволенный сотрудник восстановлен на рабочем месте, а приказ о прекращении трудового договора отменен, сотрудник ведомства окончил исполнительное производство, - рассказали в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.