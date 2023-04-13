В Тамбове и Строителе отключат свет по нескольким адресам

14 апреля в Тамбове планируется провести ремонт в трансформаторной подстанции, поэтому света не будет по адресам:

с 9.00 до 11.30 Тамбов-4, д. 32;

с 13.30 до 16.30

- ул. Кронштадтская, д. 132-134;

- пер. Ленинградский, д. 1-18;

- ул. Ленинградская, д. 116-168;

- пер. Ново-Огородный, д. 1-17;

- ул. Железнодорожная, д. 100-140;

- ул. Бригадная, д. 3-47;

Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.00:

- ул. 8 Марта, д. 3-32;

- пр. Металлистов, д. 3-19;

- ул. Павлова, д. 18-35;

- ул. Менделеева, д. 11-121;

- ул. Н.Вирты, д. 36-93;

- ул. Подгорная, д. 51-53;

- пр. Тульский, д. 20-54.

Кроме того, по информации администрации города Тамбова, для безопасности производства работ по подключению кабеля 0,4 кВ с 9.00 до 13.00 будет прекращена подача электроэнергии на многоквартирные жилые дома по адресам: п. Строитель, мкр Южный, д. 6б, 7, 8, 9, 10.