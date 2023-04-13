В Тамбове на Красноармейской появится новая остановка

Остановочный павильон дополнят соответствующими знаками и разметкой

В Тамбове по адресу улица Красноармейская, 6 будет оборудован новый остановочный пункт. Причиной стало обращение жителей к главе администрации города. Тамбовчане пожаловались на слишком большое расстояние между остановочными пунктами «Докучаева» и «Динамо». При этом здесь расположены многоквартирные дома и обширный частный сектор.

- Здесь будут останавливаться автобусы, двигающиеся по маршрутам №8, 50, 55, 70, 151 и 151а. Так как общественный транспорт съезжает с Советской и выезжает на нее на обратном направлении по разным улицам, то остановочный пункт «Красноармейская» расположится только на четной стороне улицы, - рассказали в администрации города Тамбова.

Кроме павильона здесь появятся заездной карман, накопительная площадка, горизонтальная разметка и соответствующие знаки.

Фото администрации города Тамбова