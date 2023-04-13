Руководство МичГАУ пойдет под суд за хищение 10 миллионов рублей

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора и директора Инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» Вадима Бабушкина и Андрея Завражнова, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство вуза похитило больше 10 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Получив средства, сотрудники учебного заведения предоставляли заказчику сведения об использовании денежных средств субсидии, в том числе, фиктивные договоры на поставку товаров, по которым фактически товарно-материальные ценности не приобретались. В результате незаконных действий цель научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по соглашению о предоставлении субсидии не достигнута.

- Уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд Тамбовской области для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области – Материалы отношении бывшего проректора МичГАУ Галины Коротковой, ранее заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве, находятся на рассмотрении в суде.