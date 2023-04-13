Тамбовчанин за рулем иномарки отвлекся на телефонный разговор и потерял управление машиной

Автомобиль пратаранил ограждение и перевернулся Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 12 апреля в 5 часов утра на 526 километре Р-22 «Каспий» автодороги «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань. 68-летний мужчина, управляя автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», отвлекся от управления на телефонный разговор и потерял управление машиной. В результате авто выехало на правую по ходу движения обочину, врезалось в бордюр и опрокинулось.

- В результате ДТП различные травмы получили водитель и 64-летний пассажир иномарки, пострадавших на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.