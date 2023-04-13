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НовостиОбщество13 апреля 2023 7:39

В Мучкапском районе больница задолжала поставщикам топлива около 1 млн рублей

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района по обращению хозяйствующего субъекта проверила соблюдение законодательства о своевременной оплате обязательств по контрактам.

- У местного учреждения здравоохранения образовалась задолженность в размере около 1 млн рублей по оплате топлива для автомобилей скорой помощи, поставленного в рамках исполнения государственного контракта, - пояснили в прокуратуре Мучкапского района.

Прокуратура района внесла представление главному врачу больницы. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, больница приняла меры по погашению задолженности.