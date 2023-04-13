Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 7:20

Тамбовчанин ограбил магазин

Мужчина пронес мимо кассы алкоголь
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Грабителю грозит до 4 лет колонии

Грабителю грозит до 4 лет колонии

Фото: УМВД России по Тамбовской области

12 апреля в дежурную часть отделения полиции поступила информация о грабеже в сетевом магазине. В 11 чаасов 30 минут в магазине на улице Соннова поселка Умет мужчина взял с прилавка алкоголь, положил его в пакет и прошел мимо кассы. Продавец, не догнав похитителя, сообщила о происшедшем в полицию. Вскоре участковый уполномоченный полиции вместе с сотрудниками уголовного розыска выяснили, что преступление совершил 49-летний мужчина, проживающий на улице Коммунальной. Его вычислили по приметам, составленным после опроса свидетелей и просмотра записи видеонаблюдения. В отделе задержанный дал признательные показания. Похищенное у него изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Виновному в таком преступлении грозит до 4 лет лишения свободы.