В Тамбовской области инвалиду 1 группы не предоставили благоустроенное жилье

Кирсановская межрайонная прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства после обращения опекуна инвалида 1 группы.

- Установлено, что мужчина, являющийся инвалидом с детства, и его опекун в установленном законом порядке признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В нарушение требований законодательства на момент прокурорской проверки благоустроенное жилье администрацией муниципалитета заявителю не было предоставлено, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Ведомство внесло представление главе сельсовета, после этого инвалиду по договору социального найма предоставлено благоустроенное жилье.