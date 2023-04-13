Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 6:40

В Тамбовской области инвалиду 1 группы не предоставили благоустроенное жилье

Права мужчины защитила прокуратура
Марина МАКОВЛЕВА

Кирсановская межрайонная прокуратура проверила соблюдение жилищного законодательства после обращения опекуна инвалида 1 группы.

- Установлено, что мужчина, являющийся инвалидом с детства, и его опекун в установленном законом порядке признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. В нарушение требований законодательства на момент прокурорской проверки благоустроенное жилье администрацией муниципалитета заявителю не было предоставлено, - рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре.

Ведомство внесло представление главе сельсовета, после этого инвалиду по договору социального найма предоставлено благоустроенное жилье.